Beyoğlu'nda Antikacıya Silahlı Saldırı

Beyoğlu'nda antikacı dükkanına silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin 4 zanlı, hamamda eğlenirken yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 27 Temmuz'da Çukurcuma Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin çalışma yaptı. İş yerine 2 merminin isabet ettiği belirlenirken, olay yeri çevresinde 3 boş kovan ele geçirildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, iş yerine silahla ateş açan şüpheli ile olaya karıştığı belirlenen 3 zanlının hamamda olduğunu tespit etti.

Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından 4 şüpheli, hamamda eğlendikleri sırada polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlılara ait bir silah da ele geçirildi.

Şüphelilerden M.A. (15) Çocuk Büro Amirliği, M.B.A. (20), K.K. (19) ve R.D. (32) Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, bir şüphelinin iş yerinin camına doğru 3 el ateş edip kaçtığı görülüyor.