Beyoğlu'nda Bıçaklı Cinayet: 2 Gözaltı

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Beyoğlu'nda Gine uyruklu bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Hacıahmet Mahallesi İplikçi Fırını Caddesi'nde bir kişinin yerde yaralı halde yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede bıçakla yaralandığı anlaşılan kişinin Gine uyruklu Oumar Kante olduğu anlaşıldı.

Yaralı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, Kante ile 2 kişinin bulundukları evde kavga ettikleri, sonrasında da bıçakla yaralama olayının gerçekleştiği belirlendi.

Ekiplerin, olayın yaşandığı söz konusu eve hareket ettiğini gören 2 şüpheli ise yüksekten atlayarak metruk binaya girip saklanmaya çalıştı.

Polis ekipleri, Gine uyruklu şüpheliler T.I.D. ve S.D'yi gözaltına aldı. Yüksekten atlamalarından dolayı hafif yaralanan şüphelilerin, oturma izinleri olmadığı belirtildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan hayatını kaybeden Oumar Kante'nin cenazesi de otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.