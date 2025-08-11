Beyoğlu'nda Bıçaklı Kavga: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Beyoğlu'nda Bıçaklı Kavga: Şüpheli Tutuklandı

11.08.2025 19:47
İstiklal Caddesi'nde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayan H.Ç. tutuklandı.

Beyoğlu'nda tartıştığı kadını ve kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Caddesi'nde 26 Temmuz'da, biri kadın 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin çalışma yaptı.

H.Ç. ve M.Ü. isimli iki kadın arasında tartışma çıktığı, H.Ç'nin, M.Ü'yü bıçakla yaraladığı, kavgayı ayırmaya çalışan Ö.B. ve C.A'nın da bıçakla yaralandığı belirlendi.

Polis ekipleri, H.Ç'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

