Beyoğlu\'nda Boş Binada Yangın Çıktı

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BEYOĞLU'nda 4 katlı boş binanın birinci katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altın alınarak söndürüldü.

Kocatepe Mahallesi Abdülhak Hamit Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı boş binanın birinci katında saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan duman yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yangını su ve köpük sıkarak söndürdü. Yapılan kontrollerde bina içerisinde kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkma anı çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.