Beyoğlu'nda Çanta Hırsızı Tutuklandı

Beyoğlu'nda restoranda bir müşterinin sandalyeye astığı çantayı çalan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çukur Mahallesi'ndeki bir restoranın dış kısmındaki masada oturan bir müşteri, hesap ödemek için kasaya gidip geri döndüğünde, sandalyeye asılı olarak bıraktığı çantasının yerinde olmadığını gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası incelemesinde çantanın, kimliği tespit edilen B.A. adlı şüpheli tarafından çalındığını belirledi.

Şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.