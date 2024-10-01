Beyoğlu'nda Emeklilere Yeni Evler Açılıyor - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Emeklilere Yeni Evler Açılıyor

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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Kasımpaşa Emekli Evi'nde düzenlenen etkinlikte emeklilere yönelik yeni projeleri tanıttı. İkinci ve üçüncü emekli evlerinin açılış hazırlıkları tamamlanırken, yaşlıların sosyal yaşamını desteklemek için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

01.10.2024 16:20  Güncelleme: 16:26
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(İSTANBUL) - Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Beyoğlu'nda ikinci ve üçüncü emekli evlerimizin de hazırlığı tamam. En kısa zamanda Piripaşa'daki emekli evimizi de açacağız" dedi.

Beyoğlu Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü Kasımpaşa Emekli Evi'nde düzenlenen programla kutladı. Kronik Hastalıklar ve Ekran Bağımlılığı konulu seminerin düzenlendiği programda emeklilere sağlıklı beslenme eğitimi de verildi. Emekliler ayrıca sandalye yogası ve taş boyama gibi aktivitelerle keyifli anlar yaşadı.

Programa katılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, emeklilerle sohbet etti, taş boyama etkinliğinde yer aldı.

Güney yaptığı konuşmada, yaşlılara, büyüklere sadece 1 Ekim'de değil yılın 365 günü sahip çıkılması gerektiğini söyleyerek, "Bizler, sosyal desteklerle sağlık destekleriyle, Kefken Yaz Kampı'mızla Beyoğlu'nda elimizden geldiğince yılın 365 günü komşularımızla, büyüklerimizle dayanışma halinde olma gayretindeyiz. Bir müjde vereyim; Beyoğlu'nda ikinci ve üçüncü emekli evlerimizin de hazırlığı tamam. En kısa zamanda Piripaşa'daki emekli evimizi de açacağız. Piripaşa'daki büyüklerimize, komşularımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi.

"Hep birlikte çok daha güzel etkinlikler Beyoğlu'nda yapacağız"

Başkan Güney şöyle devam etti:

"Bu Emekli Evi'ni sadece 1 liraya çay içebileceğiniz bir alan olarak görmeyin. Burada geldiğimde birbirinize sohbet ettiğinizi görüyorum, sosyalleştiğinizi görüyorum. Yine burada hocalarımızın sizlere sağlık alanında yine psikolojik anlamda destekler sunduğunu görüyorum. Yazın açık hava sinemaları yaptık. Hep birlikte çok daha güzel etkinlikleri Beyoğlu'nda yapacağız. Benim derdim; yüzü gülen Beyoğlu'nda büyüklerimiz olsun, yüzü gülen emeklilerimiz olsun, ekonomik krizin yükünü biraz olsun onların üzerinden aldığımız emeklilerimiz olsun.  Bu iradeyle, bu hevesle çalışmaya devam edeceğiz."

Beyoğlu\'nda Emeklilere Yeni Evler Açılıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Emeklilere Yeni Evler Açılıyor - Son Dakika

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