Beyoğlu'nda Halk Otobüsünde Yangın

Beyoğlu'nda, İETT'ye bağlı çalışan özel halk otobüsünün motor kısmında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
İETT'ye bağlı çalışan 34 HO 2543 plakalı özel halk otobüsü, Cihangir Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde duraktan yolcularını aldıktan sonra hareket edeceği sırada motor kısmında yangın çıktı.
Durumu fark eden otobüs şoförü, yolcuları araçtan indirerek yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını kısa sürede söndürdü.
Maddi hasar oluşan otobüs, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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