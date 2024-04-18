Beyoğlu'nda kamuflaj kıyafetle servis yapan garson tutuklandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda kamuflaj kıyafetle servis yapan garson tutuklandı

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İstanbul Beyoğlu'nda bir turistik işletmede kamuflaj kıyafetle servis görüntüleri sosyal medyada yayılınca gözaltına alınan yabancı uyruklu garson tutuklandı. İşletme belgesi iptal edilmişti.

18.04.2024 19:23  Güncelleme: 19:27
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İstanbul Beyoğlu'nda bir turistik işletmede kamuflaj kıyafetle servis görüntüleri sosyal medyada yayılınca gözaltına alınan yabancı uyruklu garson tutuklandı.

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu bilgiye yer verildi:

"Videodaki, askeri kıyafetle müşterilere servis yapan şahsın Y.J. olduğu tespit edilmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıs, "Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçundan 18.04.2024 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir"

İŞLETME BELGESİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Beyoğlu Belediyesi de işletmenin, "Turizm İşletme Belgesi"nin iptal edildiğini, "Turizm İşletme Plaketi ve Açık Alkollü İçki Satış Belgesi"nin geri alındığını açıklamıştı.

Beyoğlu\'nda kamuflaj kıyafetle servis yapan garson tutuklandı
Kaynak: ANKA

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