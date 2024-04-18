İstanbul Beyoğlu'nda bir turistik işletmede kamuflaj kıyafetle servis görüntüleri sosyal medyada yayılınca gözaltına alınan yabancı uyruklu garson tutuklandı.
Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu bilgiye yer verildi:
"Videodaki, askeri kıyafetle müşterilere servis yapan şahsın Y.J. olduğu tespit edilmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıs, "Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçundan 18.04.2024 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir"
İŞLETME BELGESİ İPTAL EDİLMİŞTİ
Beyoğlu Belediyesi de işletmenin, "Turizm İşletme Belgesi"nin iptal edildiğini, "Turizm İşletme Plaketi ve Açık Alkollü İçki Satış Belgesi"nin geri alındığını açıklamıştı.
Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'nda kamuflaj kıyafetle servis yapan garson tutuklandı - Son Dakika
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında, aranması bulunan 2 şahıs yakalandı. Ayrıca, alkollü araç kullanan 13 sürücüye toplamda 153 bin 710 lira ceza kesildi. Uygulama kapsamında yapılan trafik kontrollerinde ise 125 araç sorgulandı ve 2 araç trafikten men edildi. Ayrıca, yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kesici ve delici alet ile tabancalara ait fişek ve 14 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Gaziantep'te cinayet suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S., Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Armutlu ilçesinde yakalandı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.S., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. E.S., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Yalova'nın Termal ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma devam ederken, yangına sebep olduğu iddia edilen E.K. isimli kişi ormanlık alanda saklanırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının ifadesinde yangının ısınmak amacıyla yaktığı ateşten çıktığını söylediği öğrenildi. E.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD ve diğer kurumlar çalışmalara başladı. Can kaybı yaşanmazken, bazı binalarda hasar oluştu. Tedbirler alınmaya devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?