Beyoğlu'nda yokuştan indiği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği moloz yüklü kamyon, gecekondunun duvarına çarptı. Gecekondunun bodrum katında yaşayan 90 yaşındaki adam kazadan yara almadan kurtulurken duvar ve kamyonda hasar oluştu.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Piri Paşa Mahallesi Eskici Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan K.'nın kullandığı 41 AEN 384 plakalı moloz yüklü kamyon, yokuş aşağı inerken sola dönüş yaptığı sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine gecekondunun duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Gecekondunun bodrum katında yaşayan 90 yaşındaki adam ile torunu kaza sırasında panikle dışarı çıktı. Kazada yaralanan olmazken kamyonda ve gecekonduda hasar oluştu.

Gecekondunun duvarına çarpan kamyon, başka bir şoför tarafından olay yerinden çekildi. Kamyonun kaldırılmasının ardından sokak yeniden trafiğe açıldı.