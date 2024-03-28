Beyoğlu\'nda Mobbing Mağduru Zanlı Eski Patronunu Silahla Vurarak Öldürdü

Beyoğlu'nda, kendisine mobbing yaptığı gerekçesiyle eski patronunu silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 24 Mart'ta, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokağı'ndaki halk pazarında M.S, 5 yıl önce çalıştığı marketin sahibi S.A'ya silahla ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan S.A. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi bir gün sonra çalıştığı iş yerinde yakaladı.
Katil zanlısının evinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile 100 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, cinayet güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, zanlının yürüyerek gelmesi, belinden silahı çıkarıp tezgahın arkasındaki kişiyi vurması ve olay yerinden kaçması yer alıyor.
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