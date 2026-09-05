Beyoğlu'nda mobilya cilası yapılan iş yerinin çatısında yangın hasara yol açtı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda mobilya cilası yapılan iş yerinin çatısında yangın hasara yol açtı

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Bülbül Mahallesi'nde mobilya cilası yapılan iki katlı iş yerinin üst katında çıkan yangın, çatıya sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü, yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.

Beyoğlu'nda iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bülbül Mahallesi Dereotu Sokak'taki mobilya cilası yapılan iki katlı iş yerinin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede iş yerinin çatısına sıçradı.

Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Yangın, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

Acil Durum, Güvenlik, İtfaiye, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda mobilya cilası yapılan iş yerinin çatısında yangın hasara yol açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda mobilya cilası yapılan iş yerinin çatısında yangın hasara yol açtı - Son Dakika
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