Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı

15.06.2026 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski sevgilisinin babasını vuran Aytunç G., tutuklandı. Yaralı Yaşar B.'nin durumu iyi.

BEYOĞLU'NDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRAN ESKİ SEVGİLİSİNİN BABASINI SİLAHLA VURDU

Doğan Can CESUR/ – BEYOĞLU'nda, eski sevgilisi Görkem B.'nin (25) kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmak istediğini öğrenen Aytunç G. (34), Görkem B.'nin babası Yaşar B. (50) ile evinin önüne geldi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla ateş açan şüpheli, Yaşar B.'yi dizinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Yaşar B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayın ardından kaçan Aytunç G. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Kavga ve saldırı anı cep telefonu kamerasına yansırken, poliste 12 suç kaydı bulunan Aytunç G. tutuklandı.

Olay, 10 Haziran Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında Kadımehmet Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yaşar B., evinin önünde bulunduğu sırada, kızı Görkem B.'nin eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Aytunç G. ile karşılaştı. Henüz bilinmeyen nedenle aralarında çıkan tartışmada Aytunç G., yanında bulunan silahla Yaşar B.'ye ateş etti. Dizinin altına isabet eden kurşunla yaralanan Yaşar B. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yaşar B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARINI DUYUNCA ATEŞ AÇTI

Yapılan çalışmalarda şüpheli Aytunç G.'nin, Görkem B. ile yaklaşık 2 yıl ilişki yaşadığı ve komşu oldukları öğrenildi. İkilinin bir süre önce ayrıldığı, Aytunç G.'nin Görkem B.'yi rahatsız etmeye devam ettiği öne sürüldü. Görkem B.'nin emniyete giderek uzaklaştırma kararı aldırmak istediği öğrenilen şüphelinin, olay günü Yaşar B. ile karşılaşmasının ardından silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin mağdurun kızının eski erkek arkadaşı Aytunç G. olduğunu belirledi. Kimliği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Aytunç G.'nin poliste daha önceden 'Tehdit', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Kasten yaralama' 'Parada sahtecilik' ve 'Açıktan hırsızlık' suçlarının da aralarında bulunduğu 12 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelinin ayrıca 2 kez evlenip boşandığı ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Aytunç G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görkem B.'nin babası Yaşar B.'nin ise poliste daha önceden 2 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA; DEFALARCA 'AYTUNÇ' DİYE BAĞIRDI

Diğer yandan olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sırasında çekilen görüntülerde, taraflar arasında yaşanan tartışma ve silahın ateşlendiği anlar görülüyor. Görüntülerde çevrede bulunanların panikle kaçıştığı anlar da yer alıyor. Görüntülerde ayrıca Görkem B.'nin kendisine dakikalarca küfür eden şüpheliye 'Aytunç' diyerek sokakta bağırdığı, Aytunç G.'nin ise elindeki silahla kadınlara 'Yürü' diye çıkıştığı anlar yer alıyor. Sokakta uzun süre devam eden bağırışma ve tartışma sonrası yaşanan silahlı saldırıda elinde sopa olan bir kadın Aytunç G.'ye karşı koymaya çalışsa da başarılı olamıyor. Silahlı saldırının ardından Aytunç G. koşarak sokaktan kaçıyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Beyoğlu, Güncel, Yaşam, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Bakan Gürlek’in AP’nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti’den sert tepki Bakan Gürlek'in AP'nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti'den sert tepki
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti
Hatay’da fuhuş operasyonu Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Yanlış duymadınız Avustralya’ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik
ABD ile anlaşmada kritik eşik İran’ın talepleri karşılık buldu ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu
FIFA’dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı

12:52
Real Madrid bombayı patlattı 60 milyon euroluk transfer resmen açıklandı
Real Madrid bombayı patlattı! 60 milyon euroluk transfer resmen açıklandı
11:45
Partisiz kalan Özgür Özel’e sürpriz teklif: Bize gelin
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
11:44
Dünya bu görüntüleri konuşuyor 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:38
Uzman çavuştan aile katliamı Evi neden bastığı ortaya çıktı
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
08:40
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 12:57:27. #.0.5#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.