Beyoğlu'nda Sürücü Kavgası - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Sürücü Kavgası

Beyoğlu\'nda Sürücü Kavgası

Beyoğlu'nda iki sürücü arasında tartışma çıktı; bir sürücü diğerine tekme ve yumruk attı.

06.05.2025 08:49
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BEYOĞLU'nda bir sürücü tartıştığı sürücünün otomobiline tekme ve yumruk atarak küfür etti. Saldırı anı cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, yolda ilerleyen iki otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sürücülerden biri 34 MZB 199 plakalı aracını diğer otomobilin önüne kırdı. Yumruk atarak aracın aynasını kıran ve kapısını tekmeleyen şüpheli araçtaki sürücüye de küfürler yağrıdı. Saldırıya uğrayan sürücü ise saldırı anını cep telefonuyla kaydetti. Bu sırada 'Maganda' diyerek diğer sürücüye tepki gösterdi. Araca tekme atan sürücü ise daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Olay anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Güvenlik, Politika, Beyoğlu, 3-sayfa, Şiddet, Güncel, Son Dakika

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