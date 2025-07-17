Beyoğlu'nda Tarihi Çeşmeler Yeniden Hayata Döndü - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Tarihi Çeşmeler Yeniden Hayata Döndü

Beyoğlu\'nda Tarihi Çeşmeler Yeniden Hayata Döndü
17.07.2025 21:14
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Beyoğlu Belediyesi, tarihi çeşmeleri restore ederek yeniden hizmete sundu. Açılış töreni yapıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından İstanbul Valiliğinin "Yadigar Projesi" desteğiyle hayata geçirilen çalışma kapsamında restorasyonu tamamlanan 17, 18, 19 ve 20. yüzyıllara ait 17 çeşme yeniden suyla buluşturuldu.

Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi çeşmelerin toplu açılış töreni, Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki Hacı Beşir Ağa Çeşmesi önünde gerçekleştirildi.

Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in yanı sıra çok sayıda vatandaş ve davetli katıldı.

Açılışta restore edilen çeşmelerin öncesi ve sonrası görselleriyle, geçmişten bugüne uzanan hikayesini anlatan bir sergi de katılımcıların beğenisine sunuldu.

" Osmanlı, bir hayrat, bir vakıf medeniyetiydi"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, tarihi eserlerin yeniden ayağa kaldırılmasının önemli olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Bir kısmı harabe olmuş, bir kısmı kaybolmuş bu ecdat yadigarı eserleri yeniden ayağa kaldırarak hem eski fonksiyonlarına kavuşturuyoruz hem de geleceğe miras olarak bırakıyoruz. Çeşmelerimiz aslında birer hayrat eseridir. Osmanlı, bir hayrat, bir vakıf medeniyetiydi. Aslında bu çeşmeleri o dönemin varlıklı insanları yaptılar, suları getirdiler. Ayrıca bu hayırları bugünkü fonksiyonda kazandıranlar da aynı hayrı yapmış gibidir. Onlara da ayrı ayrı teşekkür etmek gerekiyor. Sadece insanlar için değil bu çeşmeler aynı zamanda günlük hayatın bir parçası olan sokak hayvanları için de özellikle böyle sıcak havalarda bir ferahlama imkanı, bir susuzluğun giderilmesi imkanı. O yüzden bu kurnaların dolu tutulmasında fayda var."

Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy da ilçe belediyelerine hem finans hem de proje desteği sağlanmasının kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Daha yol alacağımız çok şey var. Bu proje inşallah el birliğiyle hayata geçirilecek ve bu ecdat yadigarlarını sokak sokak, mahalle mahalle kıymetli halkımızla buluşturacağız." ifadesini kullandı.

"Çeşmelerimizin ve sebillerimizin kültürümüzdeki yerini bir kez daha fark ettik"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de tarihe sahip çıkmanın gururunu yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu çalışmaya başladığımızda, çeşmelerimizin ve sebillerimizin kültürümüzdeki yerini bir kez daha fark ettik. Çeşme kelimesi, Farsçada 'göz' anlamına gelen 'çeşm' kökünden gelmektedir. O zaman şöyle dememiz yanlış olmayacaktır; geçmişten bize yadigar kalan her bir çeşme ve eser, tarihimizin bakışı ve ecdadımızın bu dünyada bıraktığı gözleridir. Bu eserleri korumak, ecdat yadigarına sahip çıkıp geleceğe taşımak ve yaşatmak bu yüzden kamunun en önemli görevlerindendir. Ne yazık ki bazıları gerekli bakımlar yapılmadığı için şehrin kalabalığının içinde kaybolmuş ve eskimiş haldeydi. Ecdat miraslarımızı bu halde bırakmak bize yakışmazdı. Bu yüzden Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Valiliği işbirliğiyle kentimizin mücevherlerini yenilemek üzere çok önemli bir işe başladık ve büyük bir kararlılıkla da bu çalışmalara devam ediyoruz."

Beyoğlu'ndaki tarihi çeşmelerin restorasyonu, tarihi çeşmelerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla titizlikle yürütülüyor.

Aslına uygun olarak yapılan restorasyon çalışmaları çerçevesinde Hacı Beşir Ağa Çeşmesi, Fesahat Usta Çeşmesi, Gedik Abdi Çeşmesi, Tersane Emini Ahmed Efendi Çeşmesi, Cami-i Kebir Avlusundaki Tarihi Çeşme, Cezayirli Gazi Hasan Paşa Çeşmesi, Matbah Emini Hasan Ağa Çeşmesi, Mehmed Ağa Çeşmesi, Laleli Çeşmesi, Ahmed Efendi Çeşmesi, Eyüp Ağa Çeşmesi, Mustafa Ağa Çeşmesi, Feyzullah Efendi Çeşmesi, Mahmud Efendi Çeşmesi, Kethüda Yusuf Efendi Çeşmesi, İlyas Çelebi Çeşmesi ve Sururi Çeşmesi ihya edildi.

Cududil Valide Sultan Çeşmesi, Kaptan Hüseyin Paşa Çeşmesi, İsimsiz Çeşme, Bilal Ağa Çeşmesi, Topçubaşı Abdülmümin Ağa Çeşmesi ve Kadri Çavuş Çeşmesi'nin restorasyon çalışmaları da devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Tarihi Çeşmeler Yeniden Hayata Döndü - Son Dakika

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