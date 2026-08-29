Beyoğlu'nda Telefon Hırsızı Tutuklandı
Beyoğlu'nda araçta uyuyan bir kişiden cep telefonunu çalan N.Y. tutuklandı.
Beyoğlu'nda araçta uyuyan kişinin cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Ağustos'ta Beyoğlu'nda araçta uyuyan kişinin cep telefonunun çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin N.Y. (26) olduğunu belirledi.
Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'nda Telefon Hırsızı Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?