Beyoğlu'nda Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Beyoğlu\'nda Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Beyoğlu Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası, çalışanların haklarını artıran bir sözleşme imzaladı.

11.11.2024 15:17
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Beyoğlu Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Demokrat İşverenler Sendikası (SODEM-SEN) ile Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (HAK-İŞ) bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan görüşmeler sonuçlandı.

Toplu iş sözleşmesi, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, Hizmet-İş İstanbul 13 No'lu Şube Başkanı Kenan Erüklü, Beyoğlu Belediyesi başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin katılımıyla imzalandı.

Sözleşmeyle, günlük yevmiye ve sosyal paketlere yüzde 40 zam yapılırken, işçilere her yıl için yılda 60 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödemesi olacak. İşçiler, Temmuz 2025 ve sonrasında enflasyon farkı ile yüzde 2 refah payı alacak, 2025 yılı aralık ayı itibarıyla da işçilerin haftalık çalışma saati 40 saat olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak, artan enflasyon karşısında mesai arkadaşlarımı korumak, helal lokmalarını büyütmek için toplu iş sözleşmemizi imzaladık. Tüm Beyoğlu Belediyesi emekçilerine ve Beyoğlu'muza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy da Belediye Başkanı Güney ve emeği geçenlere teşekkür ederek, amaçlarının her bir üyenin hak ettiği yaşam standartlarına ulaşması olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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