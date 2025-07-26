Beyoğlu'nda Trafik Kazası: Uğur Tilkici Toprağa Verildi - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Trafik Kazası: Uğur Tilkici Toprağa Verildi

26.07.2025 18:31
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Beyoğlu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren Uğur Tilkici, defnedildi.

Beyoğlu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden temizlik işçisi Uğur Tilkici'nin cenazesi toprağa verildi.

İETT'ye bağlı iki özel halk otobüsü ile çöp kamyonunun da aralarında bulunduğu 10 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Tilkici için Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Törene, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yakupoğlu, Tilkici'nin ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.

Güney, halk otobüsünün sebep olduğu bir kaza sonucu hayatını kaybeden Uğur Tilkici adına acı bir sürece tanıklık ettiklerini söyledi.

Gidenin geri gelmeyeceğini ancak süreci sonuna kadar takip edeceklerini belirten Güney, şöyle konuştu:

"Bugün anne ve babası ne kadar üzgünse bizler de o kadar üzgünüz. Ailemizin bir parçasını toprağa vereceğiz. Uğur gerçekten bulunduğu ortama neşe getiren biriydi. 34 yaşında, hepimizin içini burkan çok acı bir kayıp. Annemiz ağıt yakıyor, 'Düğün yapacaktı.' diyor. Hayatının baharındaydı, geleceğiyle ilgili planları vardı. Ama maalesef hayatın tek gerçeği; biliyorsunuz topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Bazı ölümler vardır, toprak bile alırken içi acır."

Mesai arkadaşı Seyri Kütük de Tilkici'nin, sıkıntılı anlarında herkesi neşelendirdiğini ifade ederek, "Kimseye küs kalamazdı. En fazla 5 dakika sonra gelir, gülmeye başlardı. Acılıyız ama onu hep güzel anlarda hatırlayacağız." dedi.

Tilkici'nin cenazesi, Beyoğlu'ndaki Büyük Piyale Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Kulaksız Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tarlabaşı Bulvarı'nda 22 Temmuz'da İETT'ye bağlı 2 özel halk otobüsü, çöp kamyonu, 4 hafif ticari araç, 2 taksi ve otomobilin karıştığı kazada Tilkici'nin de aralarında bulunduğu 2'si temizlik görevlisi 5 kişi yaralanmıştı. Tilkici, tedavi gördüğü Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan otobüs şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Trafik Kazası: Uğur Tilkici Toprağa Verildi - Son Dakika

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