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Beyoğlu'nda tramvay yoluna giren kamyonete tramvayın çarpması kaydedildi - Son Dakika
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Beyoğlu'nda tramvay yoluna giren kamyonete tramvayın çarpması kaydedildi

Karaköy'de T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nı kullanan kamyonete tramvay çarptı. Kazada sürücü sıkıştı ve kurtarıldı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre durdu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, tramvayın kamyonete çarpması ve aracın sürüklenmesi yer alıyor.

Beyoğlu\'nda tramvay yoluna giren kamyonete tramvayın çarpması kaydedildi
09.01.2024 - 19:21,  Güncelleme: 19:21
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Beyoğlu'nda tramvay yoluna giren kamyonete tramvayın çarpması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Karaköy'de T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nı kullanan Recep T. idaresindeki 34 CRY 952 plakalı kamyonete tramvay çarptı. Kazada, sürücü kamyonette sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden kurtardığı sürücü Recep T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu kamyonet kaza yerinden kaldırılırken tramvay da yoldan çekildi.

Kaza nedeniyle Kabataş yönünde tramvay seferleri bir süre gerçekleştirilemedi.

Öte yandan tramvayın kamyonete çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tramvay yoluna giren kamyonete tramvayın çarpması ve tramvayın aracı metrelerce sürüklenmesi yer alıyor.

Kaynak: AA
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