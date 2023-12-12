Beyoğlu\'nda yangın sonucu çöken binada incelemeler tamamlandı

Beyoğlu'nda, 1 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonucu çöken ahşap binadaki incelemeler tamamlandı.

Yenişehir Mahallesi'nde dün çıkan yangında tamamen çöken 3 katlı ahşap binada, ekiplerin çalışması bugün de devam etti. Yangın nedeniyle bina enkaz haline gelirken, karşıdaki bir binanın tüm camlarının da çatladığı görüldü.

Ekipler, binadaki incelemelerini tamamladı. Beyoğlu Belediyesi ekipleri bölgede temizlik çalışması yaparken, çöken binanın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.

Sara hastası olduğu öğrenilen ve çöken binanın giriş katında hayatını kaybeden 85 yaşındaki Ali Aktepe'nin otopsi işlemleri de Adli Tıp Kurumunda devam ediyor.

Öte yandan basın mensuplarına açıklama yapan Dolapdere Roman Gençleri Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Yaşar Diktepe, bazı mahalle sakinlerinin cesedin yarısının içeride olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını, cenazenin dün tek parça halinde çıkarılıp Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığını ifade etti.

Aktepe'nin kızının DNA testinin kesinleşmesini beklediklerini belirten Diktepe, yarın cenazeyi alacaklarını söyledi.

Olay

Yenişehir Mahallesi Yaman Ali Sokak'taki 3 katlı ahşap binada çıkan yangın nedeniyle binada çökme meydana gelmişti.

Yangın söndürülürken, ekiplerin binadan kopan parçaları ve enkazı kaldırmak için yaptığı çalışma sırasında giriş katta yalnız yaşadığı ve sara hastası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki Ali Aktepe'nin cesedi bulunmuştu.