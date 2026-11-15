Beyoğlu'nda yayaya çarpan motosiklette sürücü ve yolcu dahil 3 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda yayaya çarpan motosiklette sürücü ve yolcu dahil 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde trafik ışıklarında motosiklet, yaya geçidindeki yayaya çarptı; motosiklet sürücüsü, arkasındaki yolcu ve yaya olmak üzere 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Beyoğlu'nda motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hacıahmet Mahallesi'nde trafik ışıklarında, C.U'nun (19) kullandığı 34 RGY 256 plakalı motosiklet, yaya geçidindeki İ.Ş'ye (56) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü C.U., arkasındaki yolcu Y.T.Y. (19) ve yaya İ.Ş. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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