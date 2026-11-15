Beyoğlu'nda yayaya çarpan motosiklette sürücü ve yolcu dahil 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Beyoğlu'nda yayaya çarpan motosiklette sürücü ve yolcu dahil 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde trafik ışıklarında motosiklet, yaya geçidindeki yayaya çarptı; motosiklet sürücüsü, arkasındaki yolcu ve yaya olmak üzere 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Beyoğlu'nda motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hacıahmet Mahallesi'nde trafik ışıklarında, C.U'nun (19) kullandığı 34 RGY 256 plakalı motosiklet, yaya geçidindeki İ.Ş'ye (56) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü C.U., arkasındaki yolcu Y.T.Y. (19) ve yaya İ.Ş. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Trafik KazalarıYerel HaberlerMotosikletİstanbulBeyoğluTrafikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yıllık Yılmaz Güney paylaşımı Farah Zeynep Abdullah’ın peşini bırakmıyor 3 yıllık Yılmaz Güney paylaşımı Farah Zeynep Abdullah'ın peşini bırakmıyor
Oyuncak kürekle kuma dokundu Sonrası inanılmaz Oyuncak kürekle kuma dokundu! Sonrası inanılmaz
Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO’dan destek istedi Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO'dan destek istedi
Bir küp dolusu altın buldular Sonrasında başlarına gelmeyen kalmadı Bir küp dolusu altın buldular! Sonrasında başlarına gelmeyen kalmadı
Ömer Üründül’den Fenerbahçe için olay kehanet Ömer Üründül'den Fenerbahçe için olay kehanet
160 soruda sadece 1 yanlışı vardı Sınav birincisinin foyası ortaya çıktı 160 soruda sadece 1 yanlışı vardı! Sınav birincisinin foyası ortaya çıktı
21:39
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
21:34
Ravenna formasıyla sahaya çıkan Ronaldinho: “Beni isterse geri döneceğim“
Ravenna formasıyla sahaya çıkan Ronaldinho: "Beni isterse geri döneceğim"
21:12
İran’dan ölüm tehdidi aldığını söyleyen Trump’ın Hazine Bakanı askeri üsse taşındı
İran’dan ölüm tehdidi aldığını söyleyen Trump’ın Hazine Bakanı askeri üsse taşındı
20:41
Irak Başbakanı Zeydi’den Kataib Hizbullah’a Curf el-Sahr’dan çekilmesi için 1 haftalık süre
Irak Başbakanı Zeydi'den Kataib Hizbullah'a Curf el-Sahr'dan çekilmesi için 1 haftalık süre
20:40
Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı
17:04
Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO’dan destek istedi
Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO'dan destek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 23:02:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda yayaya çarpan motosiklette sürücü ve yolcu dahil 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android