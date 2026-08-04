Beyoğlu\'nda zincirleme kaza: 2 yaralı

BEYOĞLU'nda servis minibüsü, 4 taksi ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.40 sıralarında Ömeravni Mahallesi Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kabataş istikametine seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 PVE 181 plakalı servis minibüsü, önünde ilerleyen taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksinin de önündeki araca çarpmasıyla 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle polis ekipleri Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nde bir şeridi geçici olarak trafiğe kapattı. Kazaya karışan araçların çekicilerle kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Kazada hasar gören 8 araçtan 3'ünün kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.