Beyoğlu ve 26 Sanık İhaleye Fesatla Yargılanıyor

Diyarbakır'da eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun aralarında bulunduğu 26 tutuksuz sanığın kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırdığı iddiasıyla 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Beyoğlu ve 23 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya mazeret bildiren 2 sanık ise katılmadı.

Cumhuriyet savcısı duruşmada eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada savunma yapan Beyoğlu ve 23 sanık üzerine isnat edilen suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları da dosyaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlanmasını ve müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Hakim, Sayıştay emekli denetçilerinden oluşan 3 kişilik bir heyetin dava dosyasına ilişkin bilirkişi raporu hazırlanmasına karar vererek, duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.

İstenilen ceza

İddianamede, eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun aralarında bulunduğu tutuksuz 26 sanığın kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırdığı iddiasıyla 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.