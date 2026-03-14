Ankara'nın Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Kasap, fırsat buldukça ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Vatandaşlarla bir araya gelmenin önemine değinen Kasap, "Vatandaşlarla birebir görüşmeyi çok önemli buluyorum. Ramazan dolayısıyla ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlar, kıraathane ve diğer mekanlardaki ziyaretlerimizi memnuniyetle karşıladı." dedi.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı Belediye Başkanı Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?