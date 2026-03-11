Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, İş İnsanları ile İftarda Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında ilçeli iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kasap, Beypazarı ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayan iş insanları ile iftar sofrasında buluştu. Ramazan ayının birlik ve paylaşma ruhu aynı sofrada yaşandı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, ilçenin gelişimine katkı sunan iş insanlarıyla sohbet edildi.

Kasap, ramazan ayının birlik ve bereket ayı olduğunu vurgulayarak, bu mübarek ayda gönüllerin ve sofraların paylaşılmaya devam edeceğini söyledi.