Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Örnek Meyve Bahçesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Örnek Meyve Bahçesi'nde incelemelerde bulundu

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Örnek Meyve Bahçesi\'nde incelemelerde bulundu

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Başağaç Mahallesi'nde bulunan Örnek Meyve Bahçesi'nde kurulumu süren sera kompleksini inceledi. Kaplan, yeni tesis alanında kadın girişimcilerine yer göstereceklerini ve yöresel ürünlerin üretiminde emek veren kadınlarla istişarelerde bulunduklarını açıkladı.

16.02.2024 17:49  Güncelleme: 17:51
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Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçede incelemeler gerçekleştirdi.

Başağaç Mahallesi'nde belediye tarafından oluşturulan Örnek Meyve Bahçesi'ne gelen Kaplan, kurulumu süren sera kompleksini yerinde inceledi.

Kaplan, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, "Örnek Meyve Bahçesi içinde kurulumu süren seralarımız içinde oluşturulan yeni tesis alanında kadın girişimcilerine yer göstereceğiz. Bu anlamda, hünerli elleriyle yöresel ürünlerimizi imal eden emektar ve fedakar kadınlarımızla istişarelerde bulunduk." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Örnek Meyve Bahçesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Örnek Meyve Bahçesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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