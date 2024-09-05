Beypazarı\'nda Köprü Restorasyonları ve Kent Konseyi Oluşturuldu

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Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, ilçede restorasyonları devam eden Hacılar ile Karcıkaya köprülerinde incelemede bulundu.

Yılmaz, köprülerde yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Karcıkaya köprüsündeki çalışmaların bu yıl, Hacılar köprüsündeki restorasyonun ise önümüzdeki yıl bitirilmesi planlanıyor.

Beypazarı'nda Kent Konseyi oluşturuldu

Beypazarı Belediyesi tarafından Kent Konseyi oluşturuldu

Belediye Başkanı Özer Kasap, yaptığı açıklamada, "Kent Konseyinin tavsiyelerini her zaman değerlendireceğiz, sizlerin görüşleri önerileri çok değerli. Kent Konseyinin hayırlı olmasını diliyorum."ifadesini kullandı.

İlçe Kaymakamı Vedat Yılmaz da Kent Konseyine çalışmalarında başarı diledi.

Belediye Başkanı Kasap, esnafla buluştu

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, esnafla kahvaltıda bir araya geldi.

Kasap, yaptığı açıklamada, "Esnafımızdan gelen talepleri, görüşleri önemsiyoruz. Bu nedenle de bu kahvaltıları sürdürürken, önemli görüşler ortaya atılıyor, talepleri ortaya çıkıyor, öneriler ortaya çıkıyor. Bunları birer birer değerlendirerek, tamamlamaya çalışacağız." ifadesini kullandı.