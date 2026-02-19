Beypazarı'da MHP'li yöneticiler ilk iftarını şehit babasının evinde yaptı - Son Dakika
Beypazarı'da MHP'li yöneticiler ilk iftarını şehit babasının evinde yaptı

Beypazarı\'da MHP\'li yöneticiler ilk iftarını şehit babasının evinde yaptı
19.02.2026 23:58
MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, ilk iftarlarını şehit özel hareket polis memuru Mahmut Bilgin'in babasının evinde yaptıklarını bildirdi.

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, ilk iftarlarını şehit özel hareket polis memuru Mahmut Bilgin'in babasının evinde yaptıklarını bildirdi.

Orhan, yaptığı açıklamada, MYK üyesi Fatih Çetin, MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Fatih Erdoğan'ın katılımlarıyla şehit polis memuru Mahmut Bilgin'in emekli polis memuru olan babası Yusuf Bilgin'in evinde ilk iftarlarını yaptıklarını belirtti.

Bilgin'e, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin selamlarını ilettiklerini aktaran Orhan, iftara kendilerini kabul eden şehit babasına teşekkür ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'da MHP'li yöneticiler ilk iftarını şehit babasının evinde yaptı - Son Dakika

23:21
SON DAKİKA: Beypazarı'da MHP'li yöneticiler ilk iftarını şehit babasının evinde yaptı - Son Dakika
