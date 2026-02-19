Beypazarı\'da MHP\'li yöneticiler ilk iftarını şehit babasının evinde yaptı

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, ilk iftarlarını şehit özel hareket polis memuru Mahmut Bilgin'in babasının evinde yaptıklarını bildirdi.

Orhan, yaptığı açıklamada, MYK üyesi Fatih Çetin, MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Fatih Erdoğan'ın katılımlarıyla şehit polis memuru Mahmut Bilgin'in emekli polis memuru olan babası Yusuf Bilgin'in evinde ilk iftarlarını yaptıklarını belirtti.

Bilgin'e, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin selamlarını ilettiklerini aktaran Orhan, iftara kendilerini kabul eden şehit babasına teşekkür ettiğini ifade etti.