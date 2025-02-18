Beypazarı Derneği Kaymakam'ı Ziyaret Etti

Beypazarı Kültür ve Turizmini Geliştirme Derneği yöneticileri, Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti.
Dernek Başkanı Nusret Erdoğan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, ziyarette Yılmaz'a çalışmalarını anlattı.
Kaymakam Yılmaz, ilçenin önemli turizm merkezlerinden olduğunu, derneğin ilçe turizmine katkı sağlayacağını söyledi.
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