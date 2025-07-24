Beypazarı Huzurevi Kaymakamı Ziyaret Etti

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Beypazarı Huzurevi ve Yaşam Merkezi yetkilileri, Kaymakam Ünal Coşkun'u ziyaret etti.
Aile Yaşam Merkezi Müdürü Nejat Uzunoğlu ve Huzurevi Müdürü Deniz Türkoğlu, ziyarette Kaymakam Coşkun'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kaymakam Coşkun, kurumlara kısa süre içinde ziyaretlerde bulunarak, çalışmaları yerinde görüp tesisleri tanımak istediğini kaydetti.
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