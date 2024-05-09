Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığından çiftçilere trafik kuralları bilgilendirmesi

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çiftçilere trafik kuralları konusunda bilgilendirmede bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Kayabükü Mahallesi'nde tarım işçilerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
Ekipler, traktör römorkunda yolcu taşınması, araca inme ve binme kuralları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.
Jandarma ekiplerinin dağıttığı reflektörler traktörlere takıldı.
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