Beypazarı İlçe Müftülüğü ekimde sabah namazı buluşmalarını cuma günleri sürdürecek

Beypazarı İlçe Müftülüğünün düzenlediği sabah namazı buluşmaları programlarının sürdüğü bildirildi.

İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, AA muhabirine, ekim ayı için sabah namazı buluşmalarının gününü cuma sabahı olarak belirlediklerini söyledi.

Ekim ayının ilk cuma sabahı buluşmasının Kurşunlu Camisi'nde yapılacağını belirten Süsün, "Ardından 9 Ekim sabahı Uruş Mahallesi Camisi'nde, 16 Ekim sabahı Ilıman Caminsi'de, 23 Ekim'de Cemiyet Evleri Camisi'nde, 30 Ekim'de Fatih Camisi'nde sabah namazı buluşmaları sağlanacak" dedi.

İlçe merkezinde her cumartesi sabahı Tatlıçeşme Camisi'nde, her pazar günü de Cemil Ercan Camisi'nde sabah namazı buluşmaları sağlandığını anlatan Süsün, "Namaz sonrasında vatandaşlara çorba ikramı yapılmaktadır. Her perşembe akşamı da Diyanet Gençlik Merkezinde gençlik buluşmaları sağlanarak gençlikle bir araya gelinecek." ifadelerini kullandı.