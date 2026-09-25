Beypazarı İlçe Müftülüğü ekimde sabah namazı buluşmalarını cuma günleri sürdürecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beypazarı İlçe Müftülüğü ekimde sabah namazı buluşmalarını cuma günleri sürdürecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beypazarı İlçe Müftülüğü ekimde sabah namazı buluşmalarını cuma günleri sürdürecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı İlçe Müftülüğü, ekim ayındaki sabah namazı buluşmalarını cuma günleri yapacak. İlk buluşma Kurşunlu Camisi'nde yapılacak; ardından 9 Ekim'de Uruş Mahallesi, 16 Ekim'de Ilıman, 23 Ekim'de Cemiyet Evleri ve 30 Ekim'de Fatih camilerinde program düzenlenecek.

Beypazarı İlçe Müftülüğünün düzenlediği sabah namazı buluşmaları programlarının sürdüğü bildirildi.

İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, AA muhabirine, ekim ayı için sabah namazı buluşmalarının gününü cuma sabahı olarak belirlediklerini söyledi.

Ekim ayının ilk cuma sabahı buluşmasının Kurşunlu Camisi'nde yapılacağını belirten Süsün, "Ardından 9 Ekim sabahı Uruş Mahallesi Camisi'nde, 16 Ekim sabahı Ilıman Caminsi'de, 23 Ekim'de Cemiyet Evleri Camisi'nde, 30 Ekim'de Fatih Camisi'nde sabah namazı buluşmaları sağlanacak" dedi.

İlçe merkezinde her cumartesi sabahı Tatlıçeşme Camisi'nde, her pazar günü de Cemil Ercan Camisi'nde sabah namazı buluşmaları sağlandığını anlatan Süsün, "Namaz sonrasında vatandaşlara çorba ikramı yapılmaktadır. Her perşembe akşamı da Diyanet Gençlik Merkezinde gençlik buluşmaları sağlanarak gençlikle bir araya gelinecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
BeypazarıKurşunluGüncelYaşamUruşSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
17:08
Kılıçdaroğlu’ndan milli duruş Erdoğan’a destek verip Netanyahu’ya saydırdı
Kılıçdaroğlu'ndan milli duruş! Erdoğan'a destek verip Netanyahu'ya saydırdı
17:02
İlkay Gündoğan’ın ailesine AVM’de çirkin sözler Oğlu ağladı
İlkay Gündoğan'ın ailesine AVM'de çirkin sözler! Oğlu ağladı
16:41
AYM önündeki eylemde acı olay Emekli polis “geçinemiyorum“ diyerek...
AYM önündeki eylemde acı olay! Emekli polis "geçinemiyorum" diyerek...
16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen’e müdahale edecek mi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?
16:02
Dev maç için bomba skor tahmini Gerçekleşirse aylarca konuşulur
Dev maç için bomba skor tahmini! Gerçekleşirse aylarca konuşulur
15:22
Salah sevgisi bunu da yaptırdı 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü
Salah sevgisi bunu da yaptırdı! 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 17:27:10. #7.12#
SON DAKİKA: Beypazarı İlçe Müftülüğü ekimde sabah namazı buluşmalarını cuma günleri sürdürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei