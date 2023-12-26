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Beypazarı İlçe Müftülüğü'nden Umre Ödüllü Bilgi Yarışması - Son Dakika
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Beypazarı İlçe Müftülüğü'nden Umre Ödüllü Bilgi Yarışması

Beypazarı İlçe Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen umre ödüllü bilgi yarışması düzenleyeceğini duyurdu. Yarışmaya lise ve üniversite öğrencileri katılabilecek. Başvurular 1 Mart 2024'e kadar yapılacak ve sınav 9 Mart 2024'te gerçekleştirilecek. Başarılı olanlar umreye götürülecek.

Beypazarı İlçe Müftülüğü\'nden Umre Ödüllü Bilgi Yarışması
26.12.2023 - 12:57,
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Beypazarı İlçe Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığınca lise ve üniversite öğrencilerine yönelik umre ödüllü bilgi yarışması düzenleneceğini duyurdu.

İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen umre ödüllü yarışmanın lise ve üniversite öğrencilerini kapsadığını belirtti.

Yarışmaya katılacakların, "yarışma.diyanet.gov.tr" adresinden 1 Mart 2024'e kadar başvuru yapmasını isteyen İnciler, sınavın 9 Mart 2024'te yapılacağını, başarılı olanların umreye götürüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

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