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Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı.
Beypazarı ile Bolu Kıbrıscık arasındaki kara yolunda, Ahlatlık ve Kumocağı geçitleri arasında karayolları ekipleri karla mücadelesini sürdürüyor. Çalışmalar sonunda kapalı mahalle yolunun bulunmadığı öğrenildi.
Karaşar Mahallesi Muhtarı Paşa Mehmet Gürlek, mahallesinin beyazlara büründüğünü belirterek, kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye kadar ulaştığını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı ilçesinde kar yağışı - Son Dakika