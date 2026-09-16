Beypazarı Karaşar'da temizlik seferberliği başlatıldı, çöp dökenlere fotokapan takibi

Beypazarı'nın Karaşar Mahallesi'nde, "Temiz çevre, güzel Karaşar" etkinliği başlatıldı.

Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Turan Efe, mahallelerinde temizliğe önem vererek, çöp dökülen alandaki çöpleri bertaraf ettiklerini söyledi.

"Temiz çevre, güzel Karaşar" etkinliğiyle yola çıktıklarına değinen Efe, "Bölgede bundan böyle çevre kirliliğine neden olan görüntülere asla müsaade etmeyeceğiz. Gelişigüzel dökülen atıklar oldukça çevre kirliliğine neden olduğunu gördük. Alana fotokapanlar yerleştirdik ve çöp dökenleri tespit edeceğiz. Alanı 12 Eylül itibarıyla tertemiz hale getirdik." dedi.