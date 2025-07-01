Beypazarı Kaymakamlığına atanan Ünal Coşkun'a ziyaretler sürüyor.
Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal, Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda muhtar Kaymakam Coşkun'a, hayırlı osun ziyaretinde bulundu.
Kaymakam Ünal Coşkun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm mahalle ve köylere ziyaretlerde bulunacağını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı Kaymakamı'na Ziyaretler Devam Ediyor - Son Dakika
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