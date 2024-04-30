Beypazarı Kaymakamı Tarım İşçilerini Ziyaret Etti

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Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla tarım işçilerini ziyaret etti.

Yılmaz, beraberinde Tarım ve Orman İlçe Müdürü Adem Büyükhan ile işletmelerde ve tarlalarda mesai yapan işçilere ziyarette bulundu.

İşletme ve tarla sahiplerinden yetiştirilen ürünler, işçi sayısı ve mesai saatlerine ilişkin bilgi alan Yılmaz, havuç paketleme tesislerinde çalışan kadın işçilere de kolaylıklar diledi, Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

İşçiler de Yılmaz'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.