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Beypazarı Kaymakamlığı, Günlük 500 Kişiye Sıcak Yemek Servisi Yapıyor - Son Dakika
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Beypazarı Kaymakamlığı, Günlük 500 Kişiye Sıcak Yemek Servisi Yapıyor

Beypazarı Kaymakamlığı, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri tarafından her gün 500 kişiye sıcak yemek servisi yapıyor. Aşevinde pişirilen yemekler, ekmekle birlikte vatandaşın evine kadar götürülürken, bazı vatandaşlar da yemeklerini kendileri alıyor. Kaymakam Vedat Yılmaz, soğuk günlerde vatandaşları aç ve açıkta bırakmadıklarını belirterek, sosyal devlet ilkesi kapsamında vatandaşların beslenme ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti.

Beypazarı Kaymakamlığı, Günlük 500 Kişiye Sıcak Yemek Servisi Yapıyor
13.01.2024 - 14:27,  Güncelleme: 14:28
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Beypazarı Kaymakamlığı, her gün 500 kişiye sıcak yemek götürüyor.

Aşevinde pişirilen yemekler Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince ekmekle birlikte vatandaşın evine kadar servis edilirken, aşevine yakın alanda ikamet eden bazı vatandaşlar da yemeklerini kendileri alıyor.

Kaymakam Vedat Yılmaz, soğuk günlerde vatandaşı aç ve açıkta bırakmadıklarını, günlük 500 kişinin evlerine sefer taslarında sıcak yemek servisi yaptıklarını söyledi.

Sosyal devlet ilkesi kapsamında vatandaşları gözetmeye devam ettiklerini belirten Yılmaz, "İnsanın en temel ihtiyacı beslenmedir. Kaymakamlık olarak vatandaşın şu kış günlerinde sıcak yemek yemesine vesile oluyoruz. Pişirilen yemekleri, adresleri bizce bilinen yardıma muhtaç aile ve kişilere evlerinde teslim ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Beypazarı Kaymakamlığı, Günlük 500 Kişiye Sıcak Yemek Servisi Yapıyor - Son Dakika
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