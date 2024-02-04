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Beypazarı Müftülüğü, depremde hayatını kaybedenler için dua etti - Son Dakika
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Beypazarı Müftülüğü, depremde hayatını kaybedenler için dua etti

Beypazarı Müftülüğü, depremde hayatını kaybedenler için dua etti

Beypazarı Müftülüğü, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti. Kırbaşı Mahallesi'nde düzenlenen sabah namazı buluşmasına çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, depremden etkilenen 11 il için dualar ettiklerini belirterek, bir daha böyle bir felaket yaşanmamasını diledi. İnciler, sabah namazı buluşmalarının Tacettin ve Çantırlı mahallelerinde de devam edeceğini söyledi.

04.02.2024 16:47  Güncelleme: 16:47
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Beypazarı Müftülüğü tarafından 6 Şubat 2023 yılında yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kırbaşı Mahallesi'nde sabah namazı buluşmasına çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, 6 Şubat depremlerinden 11 ilin etkilendiğini hatırlatarak, "Bu depremde hayatını kaybedenler için dualar ettik. Allah ülkemize ve bizlere bir daha böylesi bir felaket yaşatmasın, tüm dualarımız onlarla. Onları rahmetle anıyoruz." dedi.

İlçe Müftüsü İnciler, sabah namazı buluşmalarının Tacettin ve Çantırlı mahalleriyle süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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