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Beypazarı Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen kamp başladı - Son Dakika
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Beypazarı Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen kamp başladı

Beypazarı Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen kamp başladı

Beypazarı Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Gençliğe Değer' ara dönem kampı, 40 kız öğrenci ile Yatılı Bölge Hafızlık Kur'an Kursu'nda başladı. Kamp süresince öğrenciler, derslerine çalışmanın yanı sıra dini eğitimlerini de geliştirme fırsatı buluyor.

01.02.2024 14:54
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Beypazarı Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün "Gençliğe Değer" ara dönem kampı başladı.

Beypazarı Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Abdullah Akbaş, kampın 40 kız öğrenci ile Yatılı Bölge Hafızlık Kur'an Kursu'nda başladığını söyledi.

Akbaş, öğrenciler kampta, derslerine çalıştığı gibi dini eğitim konusunda da kendilerini geliştirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Beypazarı Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen kamp başladı - Son Dakika
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