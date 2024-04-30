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Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanlığına Kazım Uysal seçildi.

Beypazarı Ticaret Odası toplantı salonunda yapılan olağan kongreye, eski Muhtarlar Derneği Başkanı ve Başkent Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Muammer Köksal, yönetim kurulu üyeleri ile muhtarlar katıldı.

Tek liste halinde gidilen seçimlerde dernek başkanlığına Çakıloba Mahallesi muhtarı Kazım Uysal seçildi.

Uysal, yaptığı teşekkür konuşmasında, tüm muhtarları derneğe üye olmaya davet ederek, "Dernek olarak herkesi kucaklayacağız. Tek yumruk olacağız ve mahalle muhtarlarımızın birçok işlerini dernek vasıtasıyla takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

Görevi yeni başkana devreden Köksal, Uysal'a başarılar diledi.