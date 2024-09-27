Beypazarı’nda Ağılda Yangın: Ormana Sıçramadan Söndürüldü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ağılda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Belen Yaylası mevkisinde bir ağılda bilinmeyen nedenle çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve arazözler sevk edildi.
Ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü.
Ağıl sahibi Hüseyin Tiftik, koyunların ağılda olmadığı sırada yangının meydana geldiği belirtti.
Tiftik, ekiplere teşekkür ederek, "Hayvanların telef olmaması sevindirici." dedi.
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