Ankara'nın Beypazarı ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekiplerince Hanlarönü Meydanı'nda denetim yapıldı.
Uygulamada kimlik kontrolleri yapıldı, araçlarda denetim ve sorgulamalar gerçekleştirildi.
Kask takmayan, trafik kurallarına uymayan bazı sürücülere cezai işlem uygulayan ekipler, denetimlerin süreceğini bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Asayiş ve Trafik Denetimi - Son Dakika
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