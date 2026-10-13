Beypazarı'ndan 3 öğrenci Deneyap Teknoloji Atölyeleri sınavını kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beypazarı'ndan 3 öğrenci Deneyap Teknoloji Atölyeleri sınavını kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Seçme sınavlarında Beypazarı Şehit Mehmet Çiftçi İmam Hatip Ortaokulu'ndan 3 öğrenci sınavı kazandı

Ankara'da düzenlenen Deneyap Teknoloji Atölyeleri seçme sınavını Beypazarı Şehit Mehmet Çiftçi İmam Hatip Ortaokulu'ndan 3 öğrenci kazandı.

Cumhurbaşkanlığının İlk 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle yürütülen Deneyap Teknoloji Atölyeleri seçme sınavlarının sonuçları açıklandı.

Okuldan 15 öğrencinin katıldığı üç aşamalı sınav sürecinde, ilk iki aşamayı başarıyla tamamlayan öğrencilerinden 3'ü uygulama sınavını da geçti.

Okul Müdürü İsmail Yılmaz, Fen Bilgisi öğretmeni Muhammed Uğur Özkan, öğrenciler Hümeyra Bingöl,Akif Güneş ve Ömer Said Ören'le İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu tarafından kabul edildi.

"Teknoloji yolculuklarında öğrencilerimize başarılar diliyoruz." ifadelerini kullanan Uslu, öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, öğrencileri, okul müdürünü ve öğretmenlerini tebrik etti.

Kaynak: AA
BeypazarıTeknolojiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
Herkes Arda Turan’ı beklerken Milli Takım’a bir İtalyan hoca daha İlk açıklama geldi Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi
18:15
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
18:13
Fon kurulundan 5. toplantı 34,1 milyar TL’lik ödeme için tarih verildi
Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi
17:54
A Milli Takım’ın başına mı geçiyor Arda Turan’dan iddialara yanıt
A Milli Takım'ın başına mı geçiyor? Arda Turan'dan iddialara yanıt
17:11
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
17:01
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
16:40
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 18:33:41. #7.13#
SON DAKİKA: Beypazarı'ndan 3 öğrenci Deneyap Teknoloji Atölyeleri sınavını kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei