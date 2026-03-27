Beypazarı\'nda Fidan Dağıtımı

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Haftası kapsamında öğrencilere fidan dağıttı.
Kaymakam Naim Akar, Güdül Anaokulu'nda Orman Haftası kapsamında düzenlenen fidan dağıtım etkinliğinde, yaşanabilir bir çevre bilinciyle hareket ederek fidan dağıtımında bulunduklarını söyledi.
Güdül Belediye Başkan Vekili Münir Atalay da genç fidanlarla fidanları buluşturduklarını ifade etti.
Beypazarı Orman İşletme Müdürü Kadir Pakal ise çeşitli faaliyetlerde bulunarak binlerce bedelsiz fidan dağıtımında bulunduklarını, bu kapsamda öğrencilerle fidan dikiminde bulunduklarını kaydetti.
Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dilek Bahçivanlar, Şube Müdürü Erdi Sungur ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
