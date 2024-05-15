Beypazarı'nda Gençlik Haftası Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Beypazarı'nda Gençlik Haftası Töreni Düzenlendi

Beypazarı\'nda Gençlik Haftası Töreni Düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Lal, GSB Beypazarı Yurt Müdürü İbrahim Yıldız, spor kulüplerinin antrenör ve sporcularıyla birlikte Atatürk anıtına çelenk koydu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Lal, Gençlik Haftası'nı kutlayarak, hafta boyunca yürüyüşler ve çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.

15.05.2024 13:45
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Lal, GSB Beypazarı Yurt Müdürü İbrahim Yıldız, spor kulüplerinin antrenör ve sporcularıyla Atatürk anıtına çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Lal, Gençlik Haftası'nı kutlu olmasını temenni ederek, hafta boyunca yürüyüşler ve çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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