Beypazarı'nda Hijyen Eğitimi Başlıyor

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Beypazarı Ticaret Odası, ilçede Hijyen eğitiminin başlatılacağını bildirdi.

Beypazarı Ticaret Odası başkanlığından yapılan açıklama ile, Ticaret Odasının 18 Ekim 2024 gününe kadar, hijyen eğitimine katılacakların başvuruda bulunabilecekleri gibi, Ticaret Odasına şahsen gelerek te ön kayıt başvurularını yaptırabilecekleri belirtildi.

Ön kayıt başvurularının 18 Ekim 2024 gününde tamamlanmasının ardından, Beypazarı Ticaret Odası salonunda uzmanlar tarafından hijyen eğitimlerinin verilmeye başlanacağı kaydedildi.