Beypazarı'nda İHA Festivali Başladı - Son Dakika
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Beypazarı'nda İHA Festivali Başladı

Beypazarı\'nda İHA Festivali Başladı
16.06.2026 17:54
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Beypazarı'nda öğrenciler için 'Türkiye Yüzyılı İHA Festivali' etkinliği başladı, eğitimler veriliyor.

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili ve MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Umut Aytekin'e ziyarette bulundu.

Partililerle birlikte Aytekin'i makamında ziyaret eden Etili ve Orhan, emniyet müdürüne yeni görevinde başarılar diledi.

Aytekin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Etili ve Orhan'a teşekkür etti.

Çubuk'ta sıcak asfalt çalışmaları başladı

Çubuk ilçesinde belediye ekiplerinin sıcak asfalt serim çalışmalarına başlandı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Barbaros Mahallesi'nde başlatılan çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Yaz sezonuyla asfalt çalışmalarına hız verdiklerini belirten Demirbaş, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da asfalt çalışmalarımıza başladık. Yedi merkez mahallemizin yanı sıra imar planları tamamlanan kırsal mahallelerimizde de sıcak asfalt serim çalışmalarımız devam edecek. 2026 yılında toplam 40 bin ton asfalt sererek yaklaşık 35 kilometrelik yol ağını yenilemeyi hedefliyoruz. Bu yatırımların tamamını belediyemizin öz kaynaklarıyla gerçekleştiriyoruz." dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana ilçenin ulaşım altyapısına önemli yatırımlar yaptıklarını anlatan Demirbaş, yıllardır yenilenmeyen yolların modern, güvenli ve konforlu hale getirildiğini kaydetti.

Beypazarı'nda "Gökyüzüne Açılan Gençlik: Türkiye Yüzyılı İHA Festivali" düzenlendi

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "Gökyüzüne Açılan Gençlik: Türkiye Yüzyılı İHA Festivali" başladı.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin bilim, teknoloji, mühendislik ve havacılık alanlarında farkındalık kazanması amacıyla düzenlenen etkinliğin ilk gününde öğrenciler, kompozit üretimi, uçuş simülasyonu ve fotoblok model uçak tasarımı olmak üzere üç farklı atölyede teorik ve uygulamalı eğitimler aldı.

Okul müdürü Hakan Uysal, öğretmenler ve alanında uzman akademisyenler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilerin, havacılıkta kullanılan ileri malzemeleri tanıma, uçuş prensiplerini öğrenme ve kendi model uçaklarını üretme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Programın sonunda Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İHA Pisti'nde katılımcılar ve misafirler için insansız hava aracı test uçuşu gerçekleştirildi.

Dört gün sürecek etkinlik kapsamında ikinci gün eğitimlerinin ardından STG Mühendislik temsilcileri, üçüncü gün ise ASELSAN yetkilileri ve akademisyenler öğrencilerle bir araya gelerek savunma sanayi, mühendislik ve teknoloji alanlarında söyleşiler gerçekleştirecek.

18 Haziran'daki final gününde ise okulun İHA pistinde "Türkiye Yüzyılı İHA Festivali" düzenlenecek. Programda İHA uçuş gösterileri, öğrencilerin hazırladığı model uçak etkinlikleri yapılacak, başarılı çalışmalar ödüllendirilecek.

Kaynak: AA

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