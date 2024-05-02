Beypazarı\'nda İki Okulda TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı

Beypazarı ilçesinde iki okulda TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
İlçedeki Akşemseddin Ortaokulu ve Eti Soda Özel Eğitim Uygulama Okullarındaki bilim fuarına İlçe Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Özer Kasap, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.
Yılmaz, çocukların elinden tutulduğunda neleri başardığını gördüklerini kaydetti.
Uslu ise yıl boyunca yapılan çalışmaların sergilenmesinin devam edeceğini dile getirdi.
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