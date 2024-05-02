Beypazarı'nda İki Okulda TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beypazarı'nda İki Okulda TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı

Beypazarı\'nda İki Okulda TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı

Beypazarı ilçesinde bulunan Akşemseddin Ortaokulu ve Eti Soda Özel Eğitim Uygulama Okulları'nda TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi. İlçe Kaymakamı Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Özer Kasap, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, şube müdürleri ve okul müdürlerinin katıldığı fuar, çocukların başarılarını gözler önüne serdi. Milli Eğitim Müdürü Uslu, yıl boyunca yapılan çalışmaların sergilenmeye devam edeceğini belirtti.

02.05.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı ilçesinde iki okulda TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

İlçedeki Akşemseddin Ortaokulu ve Eti Soda Özel Eğitim Uygulama Okullarındaki bilim fuarına İlçe Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Özer Kasap, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Yılmaz, çocukların elinden tutulduğunda neleri başardığını gördüklerini kaydetti.

Uslu ise yıl boyunca yapılan çalışmaların sergilenmesinin devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Akşemseddin, Eti Soda, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda İki Okulda TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
13:00 CHP’li Tanal: Köy camisine 65 bin TL’lik fatura borcu çıkarıldı, imam halktan tek tek para topluyor CHP'li Tanal: Köy camisine 65 bin TL'lik fatura borcu çıkarıldı, imam halktan tek tek para topluyor
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:23 Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı
13:18 Kılıçdaroğlu’na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi Kılıçdaroğlu'na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 15:10:42. #1.13#
SON DAKİKA: Beypazarı'nda İki Okulda TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement