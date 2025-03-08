Beypazarı ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, TED Ankara Koleji Müzik Korosu, konser verdi.
Tarihi Suluhan Kervansarayı'nda düzenlenen konsere kadınlar ilgi gösterdi.
Konsere katılan Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, katılımcıların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Konserin ardından fotoğraf sergisi gezildi.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Kadınlar Günü Konseri - Son Dakika
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