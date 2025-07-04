Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Ankara Kalkınma Ajansı yetkililerini makamında kabul etti.
Coşkun, ziyarette Ankara Kalkınma Ajansı yetkililerinden Beypazarı'nda destek sağlanan projelerle ilgili bilgi aldı.
Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Atilla Sevimli de yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Kalkınma Toplantısı - Son Dakika
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